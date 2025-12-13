Haberler

Mersin'de dolandırıcılığa 28 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan 28 şüpheli, dolandırıcılık eylemleri nedeniyle tutuklandı. Şüphelilerin, mağdurları korkutarak para ve ziynet eşyalarını alması üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 2 kilo altın ve 5 milyon TL ele geçirildi.

MERSİN'de kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttıkları kişileri korkutarak dolandıran 28 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kentte son 3 aydır kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekelerine yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, psikolojik baskı ve korkutma yoluyla kişileri ikna edip, para ve kıymetli ziynet eşyalarını önceden belirlenen adreslere bırakmaya ya da kuryelere elden teslim etme yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı saptandı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

YÜZLERİNE MASKE TAKIYORLAR

Şüphelilerin eylemler öncesi ve sonrasında sürekli araç ve kıyafet değişikliği yaptığı, yüzlerini maske veya kask gibi unsurlarla sistematik olarak gizlediği tespit edildi. Kent sınırları içerisinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve diğer tüm güvenlik kamera kayıtları üzerinde gerçekleştirilen detaylı analiz çalışmaları neticesinde, farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının tamamı aydınlatıldı.

SAHİPLERİNE VERİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramalarda da mağdurlara ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 kilo altın, 5 milyon 947 bin 310 TL bulundu. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından, ele geçirilen para ve ziynet eşyaları, eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 28'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
title