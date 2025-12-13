Mersin'de dolandırıcılığa 28 tutuklama

MERSİN'de kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttıkları kişileri korkutarak dolandıran 28 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kentte son 3 aydır kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekelerine yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, psikolojik baskı ve korkutma yoluyla kişileri ikna edip, para ve kıymetli ziynet eşyalarını önceden belirlenen adreslere bırakmaya ya da kuryelere elden teslim etme yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı saptandı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

YÜZLERİNE MASKE TAKIYORLAR

Şüphelilerin eylemler öncesi ve sonrasında sürekli araç ve kıyafet değişikliği yaptığı, yüzlerini maske veya kask gibi unsurlarla sistematik olarak gizlediği tespit edildi. Kent sınırları içerisinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve diğer tüm güvenlik kamera kayıtları üzerinde gerçekleştirilen detaylı analiz çalışmaları neticesinde, farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının tamamı aydınlatıldı.

SAHİPLERİNE VERİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramalarda da mağdurlara ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 kilo altın, 5 milyon 947 bin 310 TL bulundu. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından, ele geçirilen para ve ziynet eşyaları, eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 28'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.