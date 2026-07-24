Mersin'de denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle gittiği Adanalıoğlu Mahallesi'nde yüzmek için denize giren E.K, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan E.K, Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü.

E.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA