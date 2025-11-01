Haberler

"İstemiyorum seni defol" diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Güncelleme:
Mersin'de bir annenin 3 yaşındaki kızını "İstemiyorum seni, defol" diyerek ittiği görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Baba, kendisiyle yapılan görüşmede eşinin çocuğunu da alıp yurt dışına çıktığını söyledi.

Mersin'de 2.5-3 yaşlarındaki kız çocuğunun, annesi tarafından "İstemiyorum seni, defol" diyerek itildiği anlar, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mersin'de bir kadının eşine "İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu istiyorsan kendin bak. Ne yapıyorsan yap" dedikten sonra çocuğu ittiği, "İstemiyorum seni defol" dediği anların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

ÇOCUĞUYLA YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme kapsamında video çekenin baba İ.T.G., kızı Z.L.G.'ye kötü davranan, "Hadi git şimdi, bu videoyu kime yayıyorsun yay" diyen kadının ise anne B.G. olduğu tespit edildi. Baba İ.T.G. ile yapılan görüşmede, eşinin çocuğunu da alıp yurt dışına çıktığını söylediği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


