Mersin'de Cinayet Zanlısı ve 3 Şüpheli Gözaltında

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yengesi ve yengesinin annesini tabancayla öldüren firari zanlı ile saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Temmuz'da Gündoğdu Mahallesi'nde yengesi Aygül Çınar (26) ve yengesinin annesi Türkan Söylemez'i (56) tabancayla öldüren Ö.C. Çınar'ın (22), Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyonda Çınar ile saklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Katil zanlısının yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Gündoğdu Mahallesi'nde 26 Temmuz'da evlerinde tabancayla vurulan Aygül Çınar ve annesi Türkan Söylemez hayatını kaybetmiş, Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.C. Çınar'ın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.