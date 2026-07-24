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Mersin'de bitkin düşen at koruma altına alındı

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde karpuz yüklü at arabasını çekerken bitkin düşen at koruma altına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde karpuz yüklü at arabasını çekerken bitkin düşen at koruma altına alındı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, karpuz yüklü at arabasını çeken atın bitkin düşerek yere yığıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Barış Mahallesi'ndeki atın bulunduğu ahıra giden zabıta ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri atı veteriner gözetiminde koruma altına aldı, sahibine 5 bin 469 lira ceza kesildi.

Tedavisi tamamlanan atın gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Antalya'daki bir çiftliğe götürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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