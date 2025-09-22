Mersin'de Araçsız Sokak Günü Etkinliği Düzenlendi

Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Araçsız Sokak Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen program, Adnan Menderes Bulvarı'nda yapıldı.

Etkinliğe, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski, AB Delegasyonu Ulaşım Sektörü Temsilcisi Göktuğ Kara, bisiklet grupları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Trafik akışına kapatılan bulvardaki Babil Kavşağı'nda toplanan grup, Galatasaray Meydanı'na yürüdü.

Platform kurulan meydanda konuşan Vahap Seçer, farkındalık yaratacak bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Organizasyonun önemine değinen Seçer, "Bugün bir farkındalık yaratmak için dünyanın muhtelif yerlerinde sokaklar trafiğe kapatılıyor. Biz daha büyük bir iş yaptık ve Adnan Menderes Bulvarı'nın bir kısmını trafiğe kapattık. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması 'Herkes İçin Hareketlilik'. Hepimiz hareketli olalım." diye konuştu.

Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın amacına hizmet eden belediye bünyesindeki çalışma ve projeleri de anlattı.

Wyganowski de güzel bir etkinlikte bir araya gelmenin keyfini yaşadıklarını dile getirdi.

Avrupa'da "Herkes İçin Hareketlik" mottosu kapsamındaki hedefleri anlatan Wyganowski, şunları kaydetti:

"2030'a kadar şehirlerde özel araç kullanımını yarıya indirmeyi, 2050'ye kadar şehir merkezlerini fosil yakıtlardan arındırmayı amaçlıyoruz. Kimileri bunun gerçekçi olup olmadığını sorguluyor ama bu bir ütopya değil. Daha temiz hava, güvenli sokaklar, güçlü topluluklar için bir yol haritası çıkardık. Bu ruh halihazırda Mersin'de de canlı. Kızkalesi'nden Tarsus'un eski sokaklarına, Marina'dan Kültür Park'a kadar bu şehir, hareketliliğin insanları nasıl bir araya getirdiğini ve toplulukları nasıl güçlendirdiğini gösteriyor."

Konuşmaların ardından meydanda çeşitli etkinlikler gerçekleşti, katılımcılara ikramlar yapıldı.

Programa, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız da katıldı.