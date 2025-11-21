Haberler

Mersin'de AFAD Siren Testi Sırasında Çocuklar Esas Duruşa Geçti

Mersin'de AFAD Siren Testi Sırasında Çocuklar Esas Duruşa Geçti
Güncelleme:
Mersin'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği siren testi sırasında iki çocuk, siren sesini duyunca esas duruşa geçti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. AFAD, testler sırasında vatandaşların panik yapmamaları için uyardı.

MERSİN'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün ( Afad ) gerçekleştirdiği siren testi sırasında sokakta oynayan 2 çocuk esas duruşa geçti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Mersin Valiliği, Afad'ın İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) projesi çerçevesinde yüksek sesli siren ve anons testlerinin yapılacağını, vatandaşların panik olmaması için uyarıda bulundu. Bu kapsamda test için dün kent genelinde siren sesleri yükseldi. Yüksek sesli siren sırasında sokakta oyun oynayan 2 çocuk bir anda esas duruşa geçti. Çocukların bu davranışı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. AFAD tarafından siren ve anons testlerinin zaman zaman yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
