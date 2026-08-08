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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 190 Gram Eroin ve 19 Bin Lira Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 190 Gram Eroin ve 19 Bin Lira Ele Geçirildi
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Mersin'de polis, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.P.'nin Tece Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Aramada 190 gram eroin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

MERSİN'de bir eve baskın yapan polis, 190 gram eroin ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 19 bin lira ele geçirdi. Evinde uyuşturucuyla yakalanan K.P., gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, K.P.'nin doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği, bu maddeleri Tece Mahallesi'nde 'zula' olarak tabir edilen bir ikamette saklayarak alıcılara satmaya çalıştığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Başsavcılık kararıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 190 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan K.P.'nin üst aramasında ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin liraya el konuldu.

Emniyete götürülen K.P. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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