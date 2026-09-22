Haberler

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nda yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk çıkış kolu kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+18 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde sürücüler yavaş gitmeli, trafik işaretlerine uymalı. Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk Kavşağı'nda çıkış kolu kapatıldı; bazı otoyollarda ulaşım kontrollü ve tek şeritten sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Mersin- Çeşmeli Otoyolu'nun Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Mersin-Kuyuluk istikametindeki kavşak çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde Eskişehir istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çalışmalar süresince İncek Kavşağı Eskişehir yönü ayrım kolu da trafiğe kapalı olacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikametindeki çalışmalar dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit ulaşıma kapatılarak trafik akışı kontrollü şekilde diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolu, 34-35. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler Ermenek-Bucakkışla-Karaman güzergahına yönlendirilecek.

Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21-23. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Amasya-Turhal yolunun 0-3. kilometreleri ile Iğdır-Tuzluca şehir merkezi yolunun 1-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 46. kilometresindeki T4 Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerde yapılan görüntü sistemleri bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

2 milyar TL'yi yurt dışına çıkarıyorlardı! MASAK son anda işlemi durdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde SPK’ya Yarız için “İvedi Araştırılsın” talep ettiği yazı

Yarız için 2025’te düğmeye basılmış! İşte SPK’ya gönderilen belge
Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var

Manisa'da okula silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Katliam gecesi! Eve giren polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı
Ağaç A.Ş.'deki rüşvet iddiaları mahkemede: İş insanı Tamer Gümüş 30 bin Euro'yu anlattı

Ağaç A.Ş.’deki rüşveti iş insanı anlattı: 30 bin Euro'yu elden verdim
Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
Görüşmeler resmen başladı! Ezeli rakipten Hakan Çalhanoğlu sürprizi

Görüşmeler resmen başladı! Ezeli rakipten dev sürpriz