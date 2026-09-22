Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nda yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk çıkış kolu kapatıldı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Mersin- Çeşmeli Otoyolu'nun Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Mersin-Kuyuluk istikametindeki kavşak çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 10-11. kilometrelerinde Eskişehir istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çalışmalar süresince İncek Kavşağı Eskişehir yönü ayrım kolu da trafiğe kapalı olacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22-23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikametindeki çalışmalar dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit ulaşıma kapatılarak trafik akışı kontrollü şekilde diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolu, 34-35. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler Ermenek-Bucakkışla-Karaman güzergahına yönlendirilecek.

Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21-23. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Amasya-Turhal yolunun 0-3. kilometreleri ile Iğdır-Tuzluca şehir merkezi yolunun 1-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 46. kilometresindeki T4 Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerde yapılan görüntü sistemleri bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA