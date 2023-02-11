Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan hükümete çağrı: Zaten 400 bin sığınmacıyı getirdiniz, bunu da taşıyamayız

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Deprem bölgesinden yüz binlerce vatandaşla birlikte Suriyeli sığınmacıların da Mersin'e getirildiğini söyleyen Seçer, "Zaten 400 bin sığınmacıyı getirdiniz, bunu da taşıyamayız. Mersin'e bu kötülüğü yaptırmayız." diyerek hükümete çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlar diğer şehirlere gönderilirken, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SURİYELİ SIĞINMACILAR DA GETİRİLİYOR"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vahap Seçer, deprem bölgesinden Mersin'e yüzbinlerce vatandaşla birlikte Suriyeli sığınmacıların da getirildiğini söyledi. Daha fazla sığınmacı yükünü taşıyamayacaklarını belirten Seçer, Mersin'e bu kötülüğü yaptırmayacaklarını kaydetti.

"MERSİN'E BU KÖTÜLÜĞÜ YAPTIRMAYIZ"

Hükümete çağrıda bulunan Seçer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Deprem bölgesinden yüz binlerce vatandaşımız Mersin'e geliyor. Biz milletimizi bağrımıza basarız. Ancak planlı olarak yüzbinlerce Suriyeli sığınmacı da getiriliyor. İlgilileri uyarıyorum! Zaten 400 bin sığınmacıyı getirdiniz, bunu da taşıyamayız. Mersin'e bu kötülüğü yaptırmayız."