Mersin Akdeniz ilçesinde asfalt plenti tesisi kuruldu
Akdeniz Belediyesi, Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından hibe edilen asfalt plentini Kürkçü Mahallesi'ne kurdu. Tesiste bir ayda 10 bin 679 ton sıcak asfalt üretimi gerçekleşti ve üretilen asfalt, ihtiyaç duyulan mahallelere belirlenen program doğrultusunda serilecek.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde asfalt plenti tesisi kuruldu.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Şahinbey Belediyesince hibe edilen asfalt plenti, Kürkçü Mahallesi'ne kuruldu.
Tesiste bir ayda 10 bin 679 ton sıcak asfalt üretimi gerçekleşti. Üretilen asfaltın serimi, ihtiyaç duyulan mahallelere belirlenen program doğrultusunda yapılacak.???????