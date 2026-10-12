Haberler

Mersin Akdeniz'de tütün ve makaron tesisinde alevler tesisin büyük kısmına yayıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Akdeniz'de tütün ve makaron tesisinde alevler tesisin büyük kısmına yayıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki tütün ve makaron işleme tesisinin depo bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor. Mersin OSB 1. kısmındaki tesiste alevler tesisin büyük kısmına yayıldı. Kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki tütün ve makaron işleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. kısmında yer alan tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine işletmeye 112 Acil Sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, kısa sürede tesisin büyük kısmına yayıldı.

Tesisin çevresinde önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, sözleri çileden çıkardı
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

28 ilde seçim anketi yapıldı, liderler için sürpriz sonuçlar var

Video çekerken füze saldırısına uğradı

Video çekerken füze saldırısına uğradı
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Düzenleme sonrası YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir

Yeni düzenleme sonrası ilk hamle Youtube'dan geldi: Hepsi kapanabilir
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Altın madeninde katliam! Bölge cansız bedenlerle dolup taştı