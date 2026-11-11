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Mersin Akdeniz'de belediye ekipleri cadde ve sokaklarda atık topluyor

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, çevre kirliliğini önlemek için ilçe genelinde temizlik yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri atık ve çöp topluyor, semt pazarlarını süpürüp yıkayarak vatandaşlara temiz yaşam sunmayı amaçlıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek için mesai yapıyor.

Ekipler, mahallelerdeki cadde ve sokaklarda atık ve çöp topluyor.

Çeşitli bölgelerde kurulan semt pazarlarını da düzenli olarak süpürüp yıkayan ekipler, vatandaşlara temiz yaşam sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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