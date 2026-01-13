Haberler

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, adliye çalışanlarıyla bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, adliye çalışanlarının daha verimli bir ortamda çalışmaları için gerekli iyileştirmeleri yaparak Mersin Adliyesi'ni Türkiye'nin örnek adliyelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesi'ni Türkiye'nin örnek gösterilen adliyelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çelikkol ve Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Mersin Adliyesi Konferans Salonu'nda, yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri ve personellerle bir araya geldi.

Temel önceliklerinin adliye çalışanlarının daha huzurlu, güvenli ve verimli bir ortamda görev yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Çelikkol, fiziksel şartların iyileştirilmesi, iş bölümünün hakkaniyetli bir şekilde düzenlenmesi ve karşılaşılan mesleki zorlukların en aza indirilmesi konusunda birimlerle istişare yaptıklarını ifade etti.

Çelikkol, adliye personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gelen dosya sayısında 2025'te en çok temizleme oranını yakaladık. Gelen dosyalarla bir yıl içerisinde toplamda 88 bin 942 dosyada karar verildi, böylelikle karar çıkarmada temizleme oranı yüzde 105,03 olarak gerçekleşti, yani rekor kırdık. Ayrıca önümüzdeki dönemde etkin soruşturma yaparak, adalete olan güven duygusunu da en üst seviyeye çıkartacağız. Hedefimiz, Mersin Adliyesi'ni Türkiye'nin örnek gösterilen adliyelerinden biri haline getirmektir. Bunu da sizlerle birlikte yapacağımıza yürekten inanıyorum."

Adalet Komisyonu Başkanı Ceylan da kapılarının her zaman personellere açık olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Fener'den ayrılınca gideceği ülkeyi söyledi
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı

17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı