Piyasalardaki hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan kritik döviz hamlesi geldi

Döviz fiyatlarında ardı ardına yaşanan gelişmeler rekor fiyatlara neden oldu. Dün 10:30 itibariyle dolar kuru 40,58'ye euro ise 44'e ulaştı. Gram altında da tarihi yeni bir zirve olan 4068 lira seviyesi görüldü. Piyasada sert hareketliliğe neden olan döviz fiyatlarının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kritik hamle geldi.

TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu. TCMB'nin yaptığı açıklama şöyle: Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.