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Piyasalardaki hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan kritik döviz hamlesi geldi

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Döviz piyasasında yaşanan büyük hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi geldi. Banka'dan yapılan açıklamada döviz fiyatlarındaki oynaklığın engellenmesi için vadeli döviz satımı yapılacağı bildirildi.

Döviz fiyatlarında ardı ardına yaşanan gelişmeler rekor fiyatlara neden oldu. Dün 10:30 itibariyle dolar kuru 40,58'ye euro ise 44'e ulaştı. Gram altında da tarihi yeni bir zirve olan 4068 lira seviyesi görüldü. Piyasada sert hareketliliğe neden olan döviz fiyatlarının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kritik hamle geldi.

TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu. TCMB'nin yaptığı açıklama şöyle: Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.

Merkez Bankası'ndan kritik döviz hamlesi

Piyasalardaki hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan kritik döviz hamlesi geldi
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (43)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ülkemize güveniyorum. zor günlerde siyasi kazançlar için, içerideki ve dışarıdaki ülke düşmanlarına destek olunmaz.

Yorum Beğen314
Yorum Beğenme516
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Lan samancılar. Ecevit zamanında onlarca banka batrken,paralar hortumlanırken sesi çıkmayanlar şimdi dolar azbi çıktı diye bi tarfını yırtıyor.Merk etmeyin hiç bişey olmaz. Siz itirafçı olmak isteyenler ne diyecek altından ne çıkacak ona konsantre olun

Yorum Beğen254
Yorum Beğenme519
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Haber YorumlarıCihans:

Azmi kardes sen ulkeye zararsin kisira bakma ama gercek bu

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

hadi ordan yagci yalak dolar azmadi yanlis yönetim sonucunda Türk lirasi dünyada deger kabediyor piyasa pahalanirken gelir gider dengesi bozuluyor ve millet aclik sinirinda ecevit zamaninda ülkede en azindan huzur adalet vardi piyasada karaborsa oldugu halde halkta parada vardi ya simdi?

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Haber Yorumlarısüha özarar:

amma boş adamsın

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Haber Yorumlarılutfierdonmez:

ülkeye yazık ettiniz maalesef

Yorum Beğen585
Yorum Beğenme187
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

ülke kurutuluyor embesil. 100 yıldır baskı altında hiç bir şey yaptırmadılar hep baskı vardı

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yanıt1
Haber YorumlarıDağıstan:

Olur mu , adam , emekli bolluk içinde , diyor

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Haber YorumlarıDoğuş:

Siyasi menfaati ve iktidarını ayakta tutmak için ülkenin mahfolmasını bile göze alan yönetim ile karşı karşıya yız

Yorum Beğen464
Yorum Beğenme171
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

iktidarı yıkmak için olmasın

yanıt0
yanıt0
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