Üye Girişi
Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Merkez Bankası'nın karar metninde "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomistler de faizin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyordu. Böylece TCMB politika faizini tahminler doğrultusunda beşinci defa yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. TCMB Haziran 2023'ten bu yıl mart ayına kadar olan dönemde politika faizini 41,5 puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmişti.

ENFLASYON MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

TCMB'den yapılan açıklamada, "Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

TEMEL AMAÇ: FİYAT İSTİKRARI

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır" ifadeleri yer aldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Merkez Bankası Güncel Haberler

500

Yorumlar (15)

Naci Büyükkal:

Faiz,alkol haramdır . Faiz yiyen evinde huzur, bereket ,sağlık olmaz..

38
33
yanıtYanıtla
Cafer KILIÇ:

Faiz düşerse dolar eru her şey artar ondan dolayı faizi dusuremezler

31
9
yanıtYanıtla
Doğrucu:

Durmak yokkk nas lamaya devam keee daha çok 10 yillar sürünücez

32
5
yanıtYanıtla
Murat:

Bir zamanlar çatır çatır faiz düşüren ülke ne hale geldi yaparsa reis yapar.

22
8
yanıtYanıtla
Ali Tokgönül:

Yok abi bu nas çok gaddar (!) Dile kolay %50 . Oysa diğer nas ne güzel %8 ler de tutuyordu da biz de kredi çekiyorduk . Şimdiii ben bunu yazdım da . Hakikaten kaç tane nas var ?

16
6
yanıtYanıtla
şahabettin Ayyıldız:

Nas ne oldu nas nas

12
8
yanıtYanıtla
Selim AYDOĞAN:

Yine kardan zarar edeceğim

8
4
yanıtYanıtla
SERVET BİLGİN:

OH ALLAHIM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN REİS GİBİ BİRİ VAR BAŞIMIZDA OHHHH PARA PARA OHHH FAİZ FAİZ OOHHHHHHHHHHH

5
2
yanıtYanıtla
sivri:

Yıl sonuna kadar devam zaten faiz de yüzde 5 ilk düşüş bile dövize 5 TL olarak yansır zaten zor tutuyorlar hatta bu iş seneye yaza kadar uzanır anlayacağınız evlerde arabalarda vs bir miktar daha geriye doğru düşüş sürecektir seneye kadar kimse eve arabaya para bağlamaz gibi çünkü adam zaten 2 milyona ayda 90 bin kazanıyor neden ev ya da arabaya bağlasın ne ev ne araba ne altın ne döviz ayda3bu kadar kazandırmaz aksine hepsi geriye gidiyor

3
2
yanıtYanıtla
Yılmaz ökmen:

Düşürün artık şu faizleri, birileri zengin olurken, birileri batıyor….

4
1
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Babil'in Asma Bahçeleri nerede? Babil'in Asma Bahçeleri gerçek mi? Dünya'nın yedi harikasından Babil'in Asma Bahçeleri'ni kim yaptı? Ağaç yaşken eğilir anlamı nedir? Ağaç yaşken eğilir atasözü mü, deyim mi? B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? B sınıfı ehliyet nedir? B sınıfı ehliyet ücreti ne kadar 2024? Giza Piramidi nerede? Giza Piramidi ne zaman, kim yaptı? Dünya'nın yedi harikasından Keops Piramidi kaç yıllık? Komşu komşunun külüne muhtaçtır anlamı nedir? Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözü mü, deyim mi? A sınıf ehliyet nedir? A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? A2 sınıfı ehliyeti kimler alabilir? İşleyen demir pas tutmaz atasözünün anlamı nedir? İncir ağacının altında neden oturulmaz? İncir ağacının altında neden oturulmamalı? Cinler neden incir ağacının altında toplanır Diyanet? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı değişti mi? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Ağustos ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi? Instagram çöktü mü? 20 Ağustos Salı Instagram'a ne oldu? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 20 Ağustos Minecraft çöktü mü? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? AHES GYO halka arz kaç lot verir? AHES GYO katılım endeksine uygun mu? GSB YURT BAŞVURULARI: GSB yurt başvuruları başladı mı? Yurt başvurusu nereden yapılır? Okan Buruk, Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk neden yok? KYK 2024 yurt ücreti ne kadar oldu? KYK yurt ücretleri aylık mı yıllık mı? KYK yurt ücreti kaç TL? Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur'un hayatı ve kariyeri... Reha Muhtar neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Reha Muhtar entübe edildi mi, son durumu nedir? Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar öldü mü?
title