Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Hakkari'de yapılan yatırımlarla bölgenin önemli kış turizm merkezlerinden biri haline gelen Mergabütan Kayak Merkezi, yeni sezonda da kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'de kayak sezonunun en erken açıldığı ve en geç kapandığı yerlerden Hakkari'de, 2 bin 800 rakımdaki merkezde son günlerde etkili olan yağışlarla yeni sezon heyecanı yaşanıyor.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki tesis, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği pistleri, doğal parkurları, kapalı yürüme bandı, teleski ve telesiyej sistemleriyle kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl birinci etaba kurulan aydınlatma sisteminin devreye alınmasıyla gece kayağının da yapılabildiği merkezde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yeni sezon öncesi yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Kayak tutkunlarının kristal karla kaplı pistlerde kentin manzarasına karşı kayak yapma imkanı bulduğu merkezde, son günlerdeki yağışların ardından kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Bölgede konuşlu Jandarma Arama Kurtarma timlerinin de gerekli önlemleri aldığı merkezde, ilerleyen günlerde beklenen yağışların ardından sezonun açılması planlanıyor.

"Yağış istediğimiz seviyede olursa kayak merkezini açarız"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, merkezdeki mekanik sistemlerdeki bakım ve onarım çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Son günlerde merkezin bulunduğu bölgenin iyi yağış aldığını ama kar kalınlığının halen istedikleri seviyede olmadığını belirten Yıldırım, "Bazı bölgelerde yer yer taşlar, kayalar bulunuyor. Bu da sporcularımızın, vatandaşlarımızın sağlığı açısından risk teşkil edebilir. Önümüzdeki kar yağışından sonra istediğimiz kar seviyesine ulaşmış olacağız. Bu sayede merkezimizde yeni sezonu açmış olacağız. Aldığımız hava raporlarına baktığımızda önümüzdeki iki gün içinde ufak bir kar yağışı görünüyor. Yağış istediğimiz seviyede olursa kayak merkezini açarız. Yoksa da bir sonraki hafta yine kar yağışı görünüyor." diye konuştu.

Merkezde kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kayak merkezi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kış Sporları Merkezi ve Turizm Bölgesi ilan edildikten sonra buraya ciddi anlamda ilgi söz konusu oldu. Hem özel sektörden hem kamu kurumlarından ilgi var. Yatırımcılar burayı daha fazla önemseye başladı. Yapılacak yeni yatırımlarla sadece bölgede değil belki uluslararası arenada hem müsabakaların hem de büyük organizasyonların yapılabileceği bir kayak merkezi haline gelecek."

Dünyada ve Türkiye'de küresel ısınma nedeniyle birçok kayak merkezinde kar seviyesinin yetersiz kaldığını kaydeden Yıldırım, "Kayak merkezimizin başlangıç seviyesi 2 bin 400'den başlayıp 3 bin rakıma kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla fazla yağış alıyor. Bu da buraya talebi artırıyor. Burası yeni pistler ve yatırımlarla daha cazip hale gelmeye başladı. Yakın illerden, İran'dan, Irak'tan ciddi bir rağbet söz konusu. Günübirlik Van'dan, Şırnak ve çevre illerden gelen insanlar bile ekonomik olarak ciddi katkı sağlıyor. Gençlik kampımızda geçen sene yaklaşık 8 bin öğrencimizi ağırladık ve temel kayak eğitimi verdik." ifadelerini kullandı.