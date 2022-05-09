Meral Danış Beştaş: Bebek Bezlerine Alarm Koyacağınıza Merkez Bankası ve Hazine'nin Kasasına Alarm Koyun

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Bebek bezlerine, mamalara, diğer ürünlere alarm koyacağınıza Merkez Bankası ve Hazine'nin kasasına alarm koyun, örtülü ödeneğe alarm koyun. Çaldığınızda çırptığınızda orada alarm çalsın ki bütün toplum uyansın ve örtülü ödeneğin nasıl alarm verdiğini bütün dünya görsün" dedi.

Meral Danış Beştaş, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beştaş, HDP Genel Merkezi önünde geçen hafta yaşanan gerginlikle ilgili şunları söyledi:

"SUÇ İŞLERİNDE BAŞROLÜ YİNE SÜLEYMAN SOYLU KİMSEYE BIRAKMADI"

"İktidar aklı ve pratiği vardı. İlk yaptığım açıklamada, 'Bizim milletvekilimize seni çivilerim diyen zat kimdir' demiştim. Aradan geçen beş günde hiçbir açıklama yapılmadı. Ortada çok ciddi bir saldırı ve provokasyon zemini oluşturma çabası vardı… Tüm suç işlerinde olduğu gibi burada da başrolü yine Süleyman Soylu kimseye bırakmadı. Yardımcı rollerde de kimler vardı, açıklamak istiyorum. Normalde teşhir etmeyiz ama burada onlara zarar verecek bir durum yok. Şimdiye kadar çoktan görevden alınmış olmaları, hatta tutuklanmış olmaları gerekiyordu. Kimdi bu üç polis müdürü? Bir tanesi Ankara Güvenlik Şubeden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen, diğeri Güvenlik Şube Müdürü Serkan Çakmak, milletvekilimizi ölümle tehdit eden Murat Güler. Bunları savcılara açıklıyorum, onlara yardım ediyorum. Suç duyurusunda buluyorum."

"İKTİDARIN ENFLASYONLA MÜCADELE ETMEK GİBİ BİR ÖNCELİĞİ YOK"

Ekonomiye değinen Beştaş, "Halk aç, halk yoksul. Esas mesele, enflasyonun hızla yükseliyor oluşu. Enflasyon koşuyor. İktidarın enflasyonla mücadele etmek gibi bir önceliği yok. Tek derdi döviz kurunu sabit tutabilmek. TÜİK'e gönderilen zarftan yüzde 70 enflasyon çıktı. ENAG 'Yüzde 156' dedi. Halkın enflasyonu ise yüzde 200'ün üzerinde. Öyle bir hale geldik ki üretim yok artık, yapılamıyor. Çiftçi üretimden vazgeçiyor. Çiftçi sadece zararını düşünüyor" dedi.

"'BETERİN BETERİ VAR' DİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde şükürsüzlük, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için mücadele edeceğiz" sözlerini anımsatan Beştaş, "'Beterin beteri var, daha da kötü olabiliriniz, bugüne şükredin, bizim politikalar sizi daha da zayıflatacak' diyor. Mesajı aldık, vatandaşın da almasını istiyoruz. Sabır telkininin kabul edileceği bir dönemde değiliz" diye konuştu.

"MERKEZ BANKASI VE HAZİNE'NİN KASASINA ALARM KOYUN"

Beştaş, "Güvenlikçi politika markette ve vatandaşın 'çalabilir' duygusunu net şekilde gösteriyor. Bebek bezlerine, mamalara, diğer ürünlere alarm koyacağınıza Merkez Bankası ve Hazine'nin kasasına alarm koyun, örtülü ödeneğe alarm koyun. Çaldığınızda çırptığınızda orada alarm çalsın ki bütün toplum uyansın ve örtülü ödeneğin nasıl alarm verdiğini bütün dünya görsün" dedi.

"İKTİDAR DA MUHALEFET DE BU İNSANİ KRİZDEN SORUMLUDUR"

Beştaş, göçmen krizi hakkında, "Sebebi, göç etmek zorunda kalan mülteciler değil savaş politikası yürüten iktidarlardır. Savaşa can suyu verenlerdir. İnsani kriz büyümüştür. Sorunun sebebinin savaş olduğunu idrak etmemiz hiç zor değil. Suriye savaşını kışkırtan iktidar da çoğu kez bu savaşı destekleyen muhalefet de bu insani krizden sorumludur" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ve devamındaki açıklamalarının sorulması üzerine Beştaş, "Hiçbir siyasetçinin toplumun herhangi bir kesimine bu şekilde sözler kullanmasını doğru bulmayız. Eleştiri haktır. Toplum eleştirir. Bu eleştirilere karşı hakaretvari ve farklı bir şekilde kullanılabilecek sözlerin kullanılmasını tasvip etmemiz mümkün değildir" yanıtı verdi.