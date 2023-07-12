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Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni'nin cenazesinde izdiham yaşandı

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Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, Pendik'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın ederken, cenaze namazı sırasında da büyük izdiham oluştu.

Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol, böbrek yetmezliği nedeniyle Pendik Kurtköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu. 74 yaşındaki Erol, bugün saat 14.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni'nin cenazesinde izdiham yaşandı

PENDİK'TE CENAZE NAMAZI KILINDI

Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın etti. Adıyaman'a gidemeyecekler için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni'nin cenazesinde izdiham yaşandı

MENZİL KÖYÜNDE DEFNEDİLECEK

Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı. Abdulbaki Erol'un cenazesinin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Pendik Güncel Haberler

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