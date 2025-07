Menemen Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı

İZMİR'in Menemen ilçesinde 1999-2019 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten ve dün Foça'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Tahir Şahin'in cenazesi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Menemen Belediyesi'nde 1999-2019 yılları arasında 20 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tahir Şahin için belediye binası önünde tören düzenlendi. Belediye binasına Şahin'in posterinin asıldığı törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte, Şahin Ailesi, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, Menemen halkı ve belediye çalışanları katıldı.

'HİZMET ONUN KARAKTERİYDİ'

Hüzün dolu törende konuşan AK Parti'li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bugün burada, bu topraklara ömrünü adayan bir insanı, bir aile büyüğümüzü, Sayın Tahir Şahin'i ebediyete uğurlamak üzere toplandık. Tahir Başkan sadece bir belediye başkanı değildi. O, Menemen'in her karış toprağına emek vermiş, her sokağında iz bırakmış, bu kenti kendi ailesi gibi görmüş bir insandı. Onun için belediye başkanlığı bir görev değil, bir gönül meselesiydi. Hizmet, onun karakteriydi. Menemen'e hizmet etmek onun hayatıydı, aşkıydı, davasıydı. 1999'dan 2019'a kadar tam 20 yıl boyunca bu makamda görev yaptı. Tahir Başkan; çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, halkla iç içe oluşuyla ve her şeyden önce bu kenti kendi yuvası gibi sahiplenişiyle hafızalara kazındı. Ama yaptığı tüm başarılı görev ve icraatlardan daha fazla kalplerde bıraktığı izlerle anılacak, anımsanacaktır" dedi.

Tören, Menemen Müftüsü Mehmet Seven'in duasıyla son bulurken, Şahin'in naaşı, belediyeden karanfillerle uğurlandı.

Şahin için ikindi vakti Menemen Mahkeme Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partilerin ilçe başkanları, ilçe protokolü, ailesi ve sevenleri katıldı. Şahin'in kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşınan cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.