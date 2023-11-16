Menemen'de Battı-Çıktı İnşaatında 100'üncü Kazık Çakıldı

İzmir'de, Menemen ve İzmir trafiğini büyük ölçüde rahatlatmak için Çanakkale asfaltı üzerinde başlatılan battı-çıktı inşaatında 100'üncü kazık çakıldı. Battı-çıktı projesini tamamen belediye öz kaynakları ile yaptıklarını ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Besmelemizi çekerek geçtiğimiz hafta battı-çıktı inşaatımızda ilk kazmayı vurduk. Sadece bir haftada 700 fore kazığın 100'ünü çaktık. Biliyoruz hep birlikte yorulacağız; ama 4 ay sonra Menemen trafiğine çağ atlatacağız" dedi.

Menemen Belediyesi, ilçede uzun yıllardır kangren haline gelen trafik sıkışıklığını bitirmek adına, Çanakkale asfaltının otogar kavşağı üzerine inşa edeceği battı-çıktı projesine hızlı başladı. 460 metre uzunluğunda, iki geliş-iki gidiş şeklinde toplam dört şeritten oluşacak olan projeyi 4 ay gibi kısa sürede bitirmeyi planlayan Menemen Belediyesi, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için yan yollara çok sayıda uyarı ve yönlendirme levhaları yerleştirdi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, besmele çekerek ilk kazmayı vurduklarını, kısa sürede başarılı bir ilerleme kaydettiklerini vurguladı. Proje hakkında açıklama yapan Pehlivan, "Aksamış, ihmal edilmiş ya da cesaret edilememiş kronikleşmiş sorunlar bir kentin kaderi olamaz. Bizler göreve başladığımız ilk günden itibaren cesaretle sorunların üzerine gidiyor; kararlılıkla, cesaretle kentimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu açıdan günde 60-65 bin aracın geçtiği ve yoğun trafiğin yaşandığı Çanakkale asfaltımızın otogar kavşağı üzerine inşa edeceğimiz battı-çıktı projemizde ilk kazmayı 1 hafta önce vurduk. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla yapacağımız battı-çıktı için 4 aylık bir süre öngörüyoruz. Birkaç ay yorulacağız; fakat sonrasında kesintisiz bir Menemen trafiğiyle, hep birlikte rahatlayacağız. Bu nedenle çevreye vereceğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı da vatandaşlarımızın hoşgörünüze sığınıyoruz" dedi.

O güzergahı kullanan sürücülere de seslenen Pehlivan, "Bu güzergahı kullanacak vatandaşlarımız için gerekli olan her noktaya çok sayıda uyarı ve yönlendirme levhaları konumlandırdık. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için siz kıymetli vatandaşlarımızdan bu uyarı ve yönlendirme levhalarını dikkate almasını rica ediyorum" diye konuştu.

Çalışmaların 7/24 esasına göre devam edeceğini vurgulayan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Menemen'imizin geleceği için çok önemli gördüğümüz projemizi, şubat ayı sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Battı-çıktı üstünde yer alacak kavşak noktasında ise Menemen'e yakışır ay yıldızlı bir peyzaj çalışması yapacağız. Menemen trafiğine çağ atlatacak battı-çıktı projemizin, tüm Menemen'imize, İzmir'imize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." - İZMİR