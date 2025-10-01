Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İran'da İşçi Sendikası Ziyaretinde Bulundu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İran'ın en büyük işçi sendikalarından Hane-i Karger'i ziyaret etti.

Sendika yetkilileriyle bir araya gelen Yalçın, daha sonra Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği bünyesindeki Türk Okuluna ziyarette bulundu.

Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ile de bir araya gelen Yalçın, İran'daki temaslarına dair AA muhabirine bilgi verdi.

Çalışma hayatına ilişkin temaslarda bulunmak üzere İran'a geldiğini belirten Yalçın, "Memur-Sen olarak dış ilişkiler boyutuyla ülkelerin emek örgütleriyle eğitim ve işbirliği anlaşmalarımız var." dedi.

Yalçın, Memur-Sen'in öncülüğünde 25 ülkeden 33 konfederasyonun katılımıyla kurulan Uluslararası Emek Konfederasyonu'nun (ILC) yönetiminde yer alan Hane-i Karger'in, çalışma hayatına dair çalışmalara en önemli katkı sunan paydaşlardan birisi olduğunu kaydetti.

Hane-i Karger'in devamlı olarak Memur-Sen'in toplantılarına iştirak ettiğini ve kendilerinin de iadei ziyarette bulunduklarını aktaran Yalçın, "Hane-i Karger'le bir araya geldiğimiz toplantıda İran'daki kültürel dokuya ilişkin bilgiler aldık ve çeşitli temaslarda bulunduk. Ayrıca, üniversite, okullar boyutuyla onların yaptıkları bazı çalışmalara iştirak ettik. Son derece verimli bir toplantı oldu. Ben iki ülke arasındaki emek örgütleri boyutuyla bu diyaloğun artarak devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 276 sendikanın faaliyet gösterdiğini ve Memur-Sen'in 1 milyon 100 bine yakın üyesiyle toplu sözleşme süreçlerinde önemli bir rol üstlendiğini hatırlatan Yalçın, "Türkiye'de toplu sözleşme süreçlerini yürüttüğümüz gibi aynı zamanda çalışma standartlarının gelişmesi konusunda da ciddi bir kapasiteyiz. Dolayısıyla buradaki partnerlerimizle bu tip konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

Yalçın, iki günlük ziyaret kapsamında Tahran Büyükelçiliğini ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk Okulunu ziyaret ederek, öğretmenler ve elçilik bünyesindeki çalışanlarla bir araya gelme fırsatı bulduğunu da dile getirdi.