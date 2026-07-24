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Sendika Başkanı Ali Yalçın'ın babası toprağa verildi

Sendika Başkanı Ali Yalçın'ın babası toprağa verildi
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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın hayatını kaybeden babası Selahattin Yalçın'ın cenazesi, Tokat'ın Artova ilçesinde toprağa verildi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın hayatını kaybeden babası Selahattin Yalçın'ın cenazesi, Tokat'ın Artova ilçesinde toprağa verildi.

Selahattin Yalçın'ın cenazesi, Artova ilçesindeki Kızılca Camisi'ne getirildi. Ali Yalçın ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Selahattin Yalçın'ın cenazesi, Ahmetdanişment köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Artova Kaymakamı Ömer Karadağ, Belediye Başkanı Ali Güner, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 No'lu Şube Başkanı Şaban Ceylan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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