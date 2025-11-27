Memur-Sen'den Vanspor'a Moral Yemeği

Memur-Sen Van Şubesi, İmaj Altyapı Vanspor teknik heyeti ve futbolcuları için moral yemeği düzenledi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Serikspor'la karışılacak olan kırmızı-siyahlı ekip, antrenman sonrası sendika temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca, teknik ekibe ve futbolculara moral ve motivasyon aşılamak amacıyla program düzenlediklerini belirtti.

Uca, "Van'da birlik ve beraberliğin olması gerektiğini ve bunun da sporla yayılabileceğini herkese göstermek istedik. Hakan hocama ve oyuncularımıza başarılar diliyorum." dedi.

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise Vanspor adına böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kutlu, "Memur-Sen yönetimine ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyondu. Bu tür programlarla şehirdeki Vanspor ruhunun daha ileriye taşınacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Programa, kulüp yöneticileri, teknik heyet, futbolcular ve aileleri katıldı.