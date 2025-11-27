Haberler

Memur-Sen'den Vanspor'a Moral Yemeği

Memur-Sen'den Vanspor'a Moral Yemeği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Memur-Sen Van Şubesi, İmaj Altyapı Vanspor teknik heyeti ve futbolcuları için moral ve motivasyon yemeği düzenledi. Teknik direktör Hakan Kutlu, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberliğin sporla yayılabileceğine dikkat çekti.

Memur-Sen Van Şubesi, İmaj Altyapı Vanspor teknik heyeti ve futbolcuları için moral yemeği düzenledi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Serikspor'la karışılacak olan kırmızı-siyahlı ekip, antrenman sonrası sendika temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca, teknik ekibe ve futbolculara moral ve motivasyon aşılamak amacıyla program düzenlediklerini belirtti.

Uca, "Van'da birlik ve beraberliğin olması gerektiğini ve bunun da sporla yayılabileceğini herkese göstermek istedik. Hakan hocama ve oyuncularımıza başarılar diliyorum." dedi.

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise Vanspor adına böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kutlu, "Memur-Sen yönetimine ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyondu. Bu tür programlarla şehirdeki Vanspor ruhunun daha ileriye taşınacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Programa, kulüp yöneticileri, teknik heyet, futbolcular ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Derbide oynayacak mı? Osimhen'den haber var
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.