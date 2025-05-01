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MEMUR-SEN, 1 Mayıs'ta Ankara'da Bir Araya Geldi

MEMUR-SEN, 1 Mayıs'ta Ankara'da Bir Araya Geldi
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MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 13 yıl aradan sonra Ankara'da toplandı. Etkinlikte çeşitli talepler dile getirildi.

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) üyeleri, Ankara'da 13 yıl aranın ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir araya geldi.

MEMUR-SEN Konfederasyonu üyeleri, Genel Kurul toplantısında alınan kararla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Bahçelievler Anıt Park'ta bir araya geldi. Ankara'da en son 1 Mayıs 2012'de gerçekleştirilen 1 Mayıs etkinliğinin ardından 13 yıl sonra yeniden 1 Mayıs için toplanan yaklaşık bin kişi, '1'inci dereceye 3600 verilsin', 'Vergide adalet' ve 'Mülakat kaldırılsın' yazılı pankart ve dövizleri taşıdı.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs'ın kardeşliğin, birliğin, emeğin ve dayanışmanın günü olduğunu belirterek, "Bizim için 1 Mayıs, emperyalizme karşı küresel adaleti, kapitalizme karşı alın terini, zulme karşı mazlumu savunma günüdür. 1 Mayıs, emeği istismar edenlere, kaos ve kargaşa peşinde koşanlara 'dur' deme günüdür. 1 Mayıs, küresel ifsat şebekelerine, aile düşmanlarına, LGBT borazanlarına 'sus' deme günüdür. Gelir dağılımında adalet için haykırmak, alın terinin değerini savunmak için buradayız. Krizlerin faturasının emekçiye kesilmemesi için, insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı için, güvenceli, kadrolu istihdam, adam gibi sendika yasası, doğru düzgün kamu personel sistemi, vergide adalet için buradayız. Bugün adil bölüşümü haykırmak, 'Dünya 5'ten, emek sermayeden büyüktür' demek için, barış, kardeşlik, birlik, beraberlik, emek ve ekmek için buradayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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