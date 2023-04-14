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Memleket Partisi Edirne Milletvekili Adaylarından Üçü, Adaylııktan Çekildi

Memleket Partisi Edirne Milletvekili Adaylarından Üçü, Adaylııktan Çekildi

Güncel Haberler

Memleket Partisi’nin 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde 2,3, ve 4’ncü sıradan milletvekili adayı gösterilen isimler adaylıktan çekildi. Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Yüksek Seçim Kurulu’na milletvekilliği adaylığından çekilme dilekçelerini verdi.

Memleket Partisi'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 2,3, ve 4'ncü sıradan milletvekili adayı gösterilen isimler adaylıktan çekildi. Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekilliği adaylığından çekilme dilekçelerini verdi.

Edirne Memleket Partisi 28'nci Dönem milletvekili 2,3,4'ncü sıra adayları, bugün itibariyle adaylıktan çekildi. Edirne Adliyesi'ne gelerek YSK'ya iletilmek üzere İl Seçim Kurulu'na çekilme dilekçelerini veren adaylar, pazar günü saat 14.00'da parti binasında basın toplantısı yaparak çekilme gerekçelerini bildireceklerini duyurdu.

Edirne'nin dört milletvekili bulunuyor.

Seçim Sonuçları

Kaynak: ANKA / Güncel

Yüksek Seçim Kurulu Oktay Bozkurt Milletvekili 14 Mayıs Güncel Haberler

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