Memleket Partisi Edirne Milletvekili Adaylarından Üçü, Adaylııktan Çekildi
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Memleket Partisi’nin 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde 2,3, ve 4’ncü sıradan milletvekili adayı gösterilen isimler adaylıktan çekildi. Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Yüksek Seçim Kurulu’na milletvekilliği adaylığından çekilme dilekçelerini verdi.
Memleket Partisi'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 2,3, ve 4'ncü sıradan milletvekili adayı gösterilen isimler adaylıktan çekildi. Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekilliği adaylığından çekilme dilekçelerini verdi.
Edirne Memleket Partisi 28'nci Dönem milletvekili 2,3,4'ncü sıra adayları, bugün itibariyle adaylıktan çekildi. Edirne Adliyesi'ne gelerek YSK'ya iletilmek üzere İl Seçim Kurulu'na çekilme dilekçelerini veren adaylar, pazar günü saat 14.00'da parti binasında basın toplantısı yaparak çekilme gerekçelerini bildireceklerini duyurdu.
Edirne'nin dört milletvekili bulunuyor.