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Memişoğlu, Şanlıurfa'daki 5,4'lük depremde Bakanlığa olumsuz bildirim yok dedi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bakanlık birimlerine şu ana kadar olumsuz bildirim ulaşmadığını açıkladı. Memişoğlu, çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar Bakanlıklarına ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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