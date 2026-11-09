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Memişoğlu, Antalya'da COP31 panelinde aşırı sıcaklar için sağlık eylem planını anlattı

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Memişoğlu, Antalya'da COP31 panelinde aşırı sıcaklar için sağlık eylem planını anlattı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'daki COP31 panelinde Aşırı Sıcaklar Sağlık Eylem Planı'nı hazırladıklarını ve ilçe düzeyinde risk haritaları geliştirdiklerini söyledi. Memişoğlu, son iki yılda kronik hastalık kontrollerinde 44 milyon kez hizmet verildiğini belirtti.

(ANTALYA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta adalet, insanın en çaresiz anında da hakkını korumayı gerektirir. Gazze'de bir çocuğun temiz suya, doğum yapacak bir annenin güvenli bir hastaneye, bir yaralının ilaca ve tedaviye erişmesi için hepimize görev düşüyor. Sağlık çalışanlarının korunması ve hastalarına güvenle ulaşabilmesi de uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'de "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri: Ülke Tecrübeleri" konulu panelde yaptığı konuşmada, "Türkiye Aşırı Sıcaklar Sağlık Eylem Planı'nı hazırladık. Meteoroloji, hava kalitesi ve sağlık verilerini birlikte değerlendiriyor, ilçe düzeyinde risk haritaları geliştiriyoruz. Amacımız, sıcaklar bastırmadan önce kimlerin yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirlemek ve sağlık ekiplerimizi hazırlamaktır. 'Koruyan Sağlık' yaklaşımımızın temelinde aile hekimliği var. Son iki yılda kronik hastalık kontrolleri kapsamında vatandaşlarımıza 44 milyon kez hizmet verdik. Sağlıklı yaşamı hep birlikte bir kültür haline getirmeliyiz. Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz bu anlayışla hizmet veriyor" dedi.

Memişoğlu, "Sağlıkta adalet, insanın en çaresiz anında da hakkını korumayı gerektirir. Gazze'de bir çocuğun temiz suya, doğum yapacak bir annenin güvenli bir hastaneye, bir yaralının ilaca ve tedaviye erişmesi için hepimize görev düşüyor. Sağlık çalışanlarının korunması ve hastalarına güvenle ulaşabilmesi de uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur" ifadesini kullandı.

Memişoğlu, iklim krizinin insanı etkilemeye, gelecekle ilgili riskleri artırmaya başladığını belirterek şunları söyledi:

"Eğer sıcaklıkları normalize edemezseniz dünyaya bir şey olmaz ama insanoğlu ve canlılar yok olur. Bir bölgedeki mikroorganizma başka bölgede oluşmaya başlar. O bölgedeki insanoğlu zarar görür. veya sel olur, sular kirlenir, 1800'lü yıllarda yaşadığımız salgın hastalıklar yeniden gelmeye başlar. İnsanoğlu, iklim krizinin ne olacağını sağlıkçılar kadar bilemiyor. Onun için biz sağlıkçıların gördüklerimizi, yaşadıklarımızı insanlara anlatmamız gerekir. İklimi, insanlık için canlılar için yaşayan organizmalar için düzeltmeye çalışıyoruz. İnsanoğlu, zekasını kullanarak tehlikeyi gördüğü için aslında iklim krizini düzeltmeye çalışıyor. Yoksa dinozorlar gibi yok oluruz. Onun için bu krizin geldiğini insanlara hissettirmemiz lazım. Herkesin sağlıklı yaşam hakkı var. İnsanlar, masum çocuklar katlediliyor dünyada, bunların farkında olmamız lazım."

Kaynak: ANKA
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