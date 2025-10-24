Haberler

Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi Vurgulandı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Zeynep Şener Bahçe, meme kanserinin erken tanısının önemine dikkat çekti. Bahçe, her 8 kadından birinin meme kanseri riski taşıdığını ve erken tanının tedavi başarısını artırdığını belirtti.

Doç. Dr. Bahçe, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yaptığı açıklamada, meme kanserinin her 8 kadından birinde görüldüğünü, kadınlar arasında en sık rastlanan kanser türü olması nedeniyle bu konuda farkındalık oluşturmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Hastalığın süt kanalları ya da süt bezlerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluştuğunu ifade eden Bahçe, şunları kaydetti:

"Yaş, cinsiyet ve genetik yatkınlık değiştiremediğimiz risk faktörleri arasındadır ancak obezite, hareketsizlik, sigara ve alkol kullanımı gibi etkenler yaşam tarzı değişikliğiyle önlenebilir. Erken tanı sayesinde meme kanserinde yüzde 90'ın üzerinde başarı sağlanıyor. 20 yaşından itibaren her kadının adet döneminden sonraki günlerde kendi kendine meme muayenesi yapması, 40 yaşından sonra ise düzenli hekim kontrolü ve 2 yılda bir mamografi çektirmesi gerekiyor."

Bahçe, Türkiye'de bu taramaların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz yapıldığını anımsatarak, meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı.

Meme kanserine yakalanmanın hayatın sonu olmadığına işaret eden Bahçe, "Günümüzde kemoterapi, radyoterapi, cerrahi ve hormon tedavisi gibi birçok etkili yöntemle hastalarımızın büyük çoğunluğu tamamen iyileşebilmektedir. Meme kanserinde önemli olan hasta olmak değil, geç kalmaktır. Ne kadar erken başvurulursa, tedavi o kadar kolay ve yaşam süresi o kadar uzun olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
