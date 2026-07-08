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NATO ANKARA ZİRVESİ - İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara’daki NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede İtalya’nın Ukrayna’ya desteği ve enerji altyapısının güçlendirilmesi ele alındı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görüştüğü bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Zelenskiy'nin zirve çerçevesinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, İtalya'nın, Ukrayna'nın yanında yer alma ve adil ve kalıcı bir barışa götürecek süreci destekleme konusundaki kararlı taahhüdü bir kez daha teyit edildi. Başbakan ayrıca, Rus saldırıları sebebiyle ağır hasar gören enerji altyapısının dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik müdahalelere özel önem vererek, İtalya'nın Ukrayna halkına olan daimi yardımını da teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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