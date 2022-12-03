MELİKE'Yİ ÖLDÜREN NİŞANLISI 'NİŞANLIMI BAŞKASINA YAR ETMEM'

Aksaray'da kendisinden ayrılan nişanlısı Melike Arıbaş'ı (15), yakınlarının nişan töreninde başına tabancayla ateş ederek öldüren Muhammet Kılıç'ın olay anında tabancasının şarjörünü değiştirdiği, çevredekilerin de panikle kaçıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aksaray'da kendisinden ayrılan nişanlısı Melike Arıbaş'ı (15), yakınlarının nişan töreninde başına tabancayla ateş ederek öldüren Muhammet Kılıç'ın olay anında tabancasının şarjörünü değiştirdiği, çevredekilerin de panikle kaçıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Melike Arıbaş ile Muhammet Kılıç'ın 1 yıl önce nişanlandığı, nişandan 3 ay sonra da ayrıldıkları belirtildi. Kılıç'ın polise verdiği ilk ifadede ise Nişanlımın ailesi beni istemiyordu. Gözdağı vermek için ateş ettim. Nişanlımı başkasına yar etmem dediği öğrenildi.

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