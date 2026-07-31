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Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba

Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba
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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP lideri Özgür Özel'in bağış çağrısını sosyal medyada tiye aldı. "Niyetim 3 kuruştu ama banka 1 TL'den aşağı kabul etmedi" diyerek Özel'in hesabına 1.03 TL gönderen Gökçek'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bağış çağrısına sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımla yanıt verdi. "Niyetim 3 kuruşluk yardımdı" diyen Gökçek, hesabından Özel'e 1.03 TL gönderdiğini belirterek ironik uyarılarda bulundu.

"NİYETİM 3 KURUŞTU AMA..."

Sosyal medyayı aktif kullanımıyla tanınan Melih Gökçek, CHP lideri Özgür Özel'in bağış çağrısını hedef alan yeni bir paylaşıma imza attı. X (Twitter) hesabı üzerinden bağış dekontuna atıfta bulunan Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Özgür halktan para isteyince dayanamadım... Ben de yardıma karar verdim ve Yeni Parti'ye, yani Özgür Özel’e yardım ettim. Niyetim 3 kuruşluk yardımdı... Ama banka bir liradan aşağı kabul etmediği için 1.03 TL bağışta bulundum..."

"VELİ AĞBABA'YI PARAYA DOKUNDURTMAYIN"

Bağış miktarının ardından Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı da hedef alan Gökçek, ironik uyarılarına devam etti: "Özgür benim yardımımı lütfen dikkatli kullan... Parayı çarçur etmeyin... Bir de paraya Veli Ağbaba’yı dokundurtmayın, cebine atar diye korkuyorum... Tweetter alemi yardımımı nasıl buldunuz?"

İşte Gökçek'in paylaştığı o dekont; 

Kaynak: Haberler.com
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