Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

Yeniden Refah Partisi’nin, Meclis'te Yeni Yol Grubu'nu oluşturan Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile bir süredir ittifak ve iş birliği çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Ahmet Davutoğlu’nun partisinin feshi ve ittifak sürecinde gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin

İTTİFAK SÜRECİ VE BİRLEŞME

Gelecek Partisi’nin fesih kararının ardından ittifak çalışmalarının nasıl ilerleyeceği ve partilerin birleşip birleşmeyeceği yönündeki soruya Bekin, şu yanıtı verdi:

“Zaten biz bir süreç yürütüyoruz. Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler belli bir düzeye gelmiş vaziyettedir. Diğer siyasi partilerin de buna katılım sağlayacağını tahmin ediyoruz. Gelecek Partisi’nin dört milletvekili var. Onlar da sosyal medyadan deklarasyon yayınladılar ve şu anda Yeni Yol grubunda siyasete devam edeceklerini ifade ettiler. Elbette ki yakın dönemde nasıl bir şekillenme olacağını şimdiden tahmin yürütmek mümkün değildir. Fakat bu konuda da gerekli hassasiyetin gösterileceğini ve yeni güçlü bir oluşumun ortaya çıkacağını tahmin ediyorum çünkü bütün bu siyasi partilerde çok büyük bir istek var bu konuda."

YENİ YOL GRUBU'NA DESTEK VERECEKLER Mİ?

Bekin, Yeni Yol Grubu’nun düşmemesi için destek verip vermeyecekleri yönündeki soruya ise, “Bu bizim gündemimize gelir ise bunu parti MKYK’sında ve parti Başkanlık Divanı’nda görüşüp ona göre karar veririz. Bu tek başımıza vereceğimiz bir karar değildir. Genel Başkanımızın MKYK’yı toplayarak bu konuda istişareler yapmak suretiyle bir karar vermesi söz konusu olacaktır.”

"GÖRÜŞMELER ÇOK GÜZEL DEVAM EDİYOR"

Saadet Partisi ile birleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekin, “Görüşmeler çok güzel bir düzlemde devam ediyor. İnşallah yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili çok somut adımlar atılacağını şimdiden ifade etmek isterim” dedi.

DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞME

Ahmet Davutoğlu ile görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Bekin, “Daha önce Sayın Davutoğlu’yla çeşitli konularda özellikle de ilhak konusunda görüşmeler yapıldı fakat bir müddet sonra bu gerçekleşmedi. Tabii onların da hassas olduğu bazı konular var. Her ne kadar bu gerçekleşmemiş olsa da şimdi mevcut olan Gelecek Partisi’nin de bizimle birlikte hareket edeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA