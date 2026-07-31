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Akaryakıt zamları durmuyor! Şimdi de LPG'ye zam geliyor

Akaryakıt zamları durmuyor! Şimdi de LPG'ye zam geliyor
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Motorinin litre fiyatına yapılan 3 lira 71 kuruşluk zammın ardından, akaryakıt fiyatlarındaki artış dalgası LPG'ye (otogaz) de sıçrıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG'nin depo çıkış fiyatına 2 lira 50 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Zammın pazartesi gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.

Akaryakıt piyasasında peş peşe gelen zam haberleri araç sahiplerini zorlamaya devam ediyor. 31 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatına 3 lira 71 kuruşluk yansıyan artışla birlikte, üç büyükşehirde motorin fiyatları 80 liranın üzerine çıktı. Gece yarısı pompaya yansıyan bu zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 80,97, Ankara’da 82,09, İzmir’de ise 82,37 liraya kadar yükseldi. Benzin fiyatlarında ise 10 kuruş zam geldi.

OTOGAZDA 2,50 TL ZAM BEKLENTİSİ

Motorin zammının hemen ardından gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, LPG/otogazın depo çıkış fiyatlarına litre başına 2 lira 50 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Zammın pazartesi gece yarısı tabelalara yansıması bekleniyor.

ZAM SONRASI BEKLENEN YENİ FİYATLAR

Mevcut durumda LPG'nin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda ortalama 31,19, Anadolu Yakası’nda 30,59, Ankara’da 31,29 ve İzmir’de 31,19 liradan satılıyor. Beklenen 2,50 TL’lik artışın tamamının pompaya yansıtılması durumunda oluşacak yeni tahmini fiyatlar ise şöyle:

  • İstanbul Avrupa Yakası: 33,70 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 33,10 TL
  • Ankara: 33,80 TL
  • İzmir: 33,70 TL
Kaynak: Haberler.com
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