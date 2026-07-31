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İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi

İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi
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İspanya'nın Ceuta kentinde son 24 saatte yaklaşık 49 bin düzensiz göçmenin Fas'tan sınırı geçtiği göç dalgası sürerken, dikkat çeken bir görüntü daha ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Fas'tan gelen bir göçmenin elinde kılıca benzeyen uzun bir cisimle sokakta yürüdüğü görüldü. Görüntü, göç akınının ardından İspanya'da güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'da son günlerde yaşanan düzensiz göç dalgası yeni görüntülerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son 24 saatte yaklaşık 49 bin düzensiz göçmenin Ceuta'ya geçtiğinin açıklanmasının ardından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, göç krizine ilişkin tartışmaları daha da büyüttü.

ELİNDE KILIÇLA GÖRÜNTÜLENDİ

Paylaşılan fotoğrafta, Fas'tan Ceuta'ya geçtiği öne sürülen bir kişinin elinde kılıca benzeyen uzun bir cisimle cadde üzerinde yürüdüğü görülüyor. Çevrede bulunan bazı kişilerin de şahsı izlediği dikkat çekiyor.

Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, görüntü özellikle sınır güvenliği ve kamu düzeni konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Ceuta'da son günlerde yalnızca yoğun göç hareketliliği değil, göçmenlere ait olduğu belirtilen çok sayıda görüntü de kamuoyuna yansıyor. Daha önce kamyon kasalarında yakalanan kaçak göçmenler, kıyıya yüzerek ulaşan kalabalık gruplar ve göçmenlere el sallayan bir kadının görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Şimdi ise elinde kılıç taşıyan bir kişinin görüntülenmesi, İspanya'da güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

CEUTA'DAKİ GÖÇ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İspanyol hükümetinin ilk tahminlerine göre son 24 saatte yaklaşık 49 bin düzensiz göçmen Fas'tan Ceuta'ya giriş yaptı. En az 18 kişinin hayatını kaybettiği göç dalgası nedeniyle bölgeye asker ve ek güvenlik güçleri sevk edilirken, sınır hattındaki önlemler de en üst seviyeye çıkarıldı.

Yetkililer, düzensiz göç girişimlerinin devam ettiğini belirtirken, Avrupa genelinde göç politikalarına ilişkin tartışmalar da yeniden alevlenmiş durumda.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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