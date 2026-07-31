İran yaptırımları böyle delmiş! 4 milyar dolarlık yasa dışı bahis ağı

İran bağlantılı yasa dışı bir çevrim içi bahis ağının, Dubai merkezli lisanssız kripto para borsası Shelbit üzerinden en az 4 milyar dolarlık kripto varlık işlemi gerçekleştirerek uluslararası yaptırımların aşılmasına aracılık ettiği öne sürüldü. Reuters'ın blockchain analiz şirketleri ve bağımsız araştırmacıların verilerine dayandırdığı araştırmaya göre, Shelbit'in Mayıs 2024'ten bu yana en az 4 milyar dolarlık kripto işlemine aracılık ettiği belirtildi.

2 BİNDEN FAZLA BAHİS SİTESİ AYNI AĞDA

Shelbit'in en büyük müşterilerinden birinin, Farsça yayın yapan 2 binden fazla yasa dışı bahis sitesinden oluşan bir ağ olduğu aktarıldı.

Söz konusu ağın, sosyal medya fenomenleri Sasha Sobhani ve Pooyan Mokhtari tarafından tanıtıldığı belirtilirken, iki isim ile Shelbit'in kurucusunun 2023 yılında İran'da yasa dışı bahis davasında gıyaben mahkum edildiği ifade edildi.

İRAN MERKEZ BANKASI VE YAPTIRIM ALTINDAKİ KURUMLARLA BAĞLANTI İDDİASI

Blockchain analizlerine göre Shelbit'in, bahis ağından gelen fonların yanı sıra İran Merkez Bankası, ABD yaptırımları altındaki bazı İranlı kurumlar ve İsrail'in Devrim Muhafızları (IRGC) ile ilişkilendirilen dijital cüzdanlarla bağlantılı işlemleri de yürüttüğü öne sürüldü.

Araştırmada ayrıca, İran'daki bitcoin madenciliğinden elde edilen kripto varlıkların uluslararası piyasalara taşınmasında Shelbit'in önemli rol oynadığı ve fonların bir bölümünün Binance üzerinden dolaşıma girdiği iddia edildi.

DUBAİ'DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA), Shelbit hakkında kara para aklama ve yaptırımları delme iddialarıyla soruşturma yürütüyor.

VARA, Shelbit'in lisanssız faaliyet gösterdiğini doğrularken, 24 Temmuz'da şirketin faaliyetlerinin derhal durdurulmasına karar verildiğini bildirdi.

BINANCE'TEN AÇIKLAMA

Binance, Shelbit adına açılmış herhangi bir hesap bulunmadığını açıkladı. Şirket, Shelbit bağlantılı kullanıcıların tespit edilmesi üzerine ilgili hesapların dondurulduğunu ve durumun kolluk kuvvetlerine bildirildiğini ifade etti. Buna karşın incelenen blockchain verilerine göre, Mayıs 2024'ten bu yana Shelbit bağlantılı cüzdanlardan Binance'e en az 676 milyon dolarlık kripto varlık transferi gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İDDİALARA YANIT VERİLMEDİ

Habere göre Shelbit'in kurucusu Siyavaş Kayvanpur ile İran hükümeti yöneltilen sorulara yanıt vermedi. Sasha Sobhani ve Pooyan Mokhtari ise çevrim içi bahis ağının devlet tarafından yönetildiği, kara para aklama veya yaptırımları delme faaliyetlerine katıldıkları yönündeki iddiaları reddetti.

Kaynak: Haberler.com