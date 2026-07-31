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Kazada ölen Nazlıcan, motosikletini yeni almış

Kazada ölen Nazlıcan, motosikletini yeni almış
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BALIKESİR’in Erdek ilçesinde kullandığı motosikletin vidanjöre çarptığı kazada hayatını kaybeden Nazlıcan Çelikkaya’nın (19), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi olduğu ve staj yaptığı otele gidip, gelirken kullanmak üzere motosikletini yeni...

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde kullandığı motosikletin vidanjöre çarptığı kazada hayatını kaybeden Nazlıcan Çelikkaya'nın (19), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi olduğu ve staj yaptığı otele gidip, gelirken kullanmak üzere motosikletini yeni aldığı belirtildi.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Ocaklar-Narlı kara yolunda meydana geldi. Nazlıcan Çelikkaya'nın kontrolünü yitirdiği 16 BJY 058 plakalı motosiklet, savrulup karşı yönden gelen Ufuk Y. yönetimindeki 10 APJ 438 plakalı vidanjörün altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Çelikkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Gönen ilçesinde yaşayan ve Erdek Ocaklar Mahallesi'ndeki bir otelde staj yaptığı öğrenilen Nazlıcan Çelikkaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Vidanjör sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Çelikkaya'nın yaz dönemi stajını yaptığı otele rahat gidip, gelmek için kısa süre önce motosikleti satın aldığı belirtildi.

Nazlıcan Çelikkaya, bugün ikindi namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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