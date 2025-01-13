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Mel Gibson Orman Yangınları Hakkında Korkunç Teorileri Dile Getirdi

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Ünlü Hollywood oyuncusu Mel Gibson, Los Angeles'taki orman yangınları ile ilgili olarak su eksikliğinin önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, komplo teorilerini dile getirmediğini söyledi. Yangınların iklim değişikliği ve sığır baronları ile bağlantısını sorguladı.

NEW ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mel Gibson, Los Angeles'ta devam eden orman yangınları için "korkunç teoriler üretebileceğini" ancak bunların yerine yangınları söndürme sırasında ortaya çıkan "su eksikliğini" dile getirmenin uygun olacağını söyledi.

Gibson, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Los Angeles'taki yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Malibu bölgesinde 14,5 milyon dolarlık evi yanan 69 yaşındaki Hollywood yıldızı, yangınlar için "Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komplo teorilerini ve daha fazlasını üretebilirim ancak su eksikliği, rüzgar koşulları ve yangını başlatmaya hazır, istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor." diye konuştu.

Gibson, muhtemel yangın başlatıcıların "görevlendirilmiş mi yoksa sadece kendi istekleriyle mi hareket ettiklerini" sorgulayarak, "Ve sonra bu gibi olaylarda, bir şekilde, yani bilerek mi diye düşünüyorsunuz. Bu, düşünülmesi çılgınca bir şey. Ama insan, akıllarında bir amaç olup olmadığını düşünmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi? Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Fox News sunucusu Laura Ingraham, yangınların iklim değişikliğine önlem bahanesiyle insanları müstakil evlerden çıkarıp yüksek yoğunluklu konutlara yerleştirme amacıyla çıkarıldığı iddialarını hatırlatması üzerine Gibson, "(Bu yangınlar) bana eski sığır baronlarının insanları topraklarından temizlemesini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gibson, California'daki su rezervleri konusunda da "Suyun kaybolduğunu, rezervleri bir sebepten ötürü boşalttıklarını biliyorum. Bunu bir süredir yapıyorlar. Californiya'da neden birçok şeyin yapıldığına dair kafa karıştıran bir sürü sorun var." dedi.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti, 16 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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