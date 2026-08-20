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Sheinbaum ve Morales'ten Cerimedo'ya suçlama

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Bolivya'da eski partnerine yönelik silahlı saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin eski seçim stratejisti Fernando Cerimedo'yu hedef aldı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Bolivya'da eski partnerine yönelik silahlı saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin eski seçim stratejisti Fernando Cerimedo'yu hedef aldı.

Sheinbaum, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Cerimedo'nun kurucuları arasında yer aldığı "La Derecha Diario" adlı medya kuruluşunu da gündeme getirerek, Cerimedo'nun Latin Amerika'da sağ siyasete yönelik propaganda ve dezenformasyon faaliyetlerinde rol aldığını öne sürdü.

Sheinbaum, Cerimedo'nun çevresindeki medya ağı ile Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego arasında bağlantı bulunduğunu da iddia etti.

La Derecha Diario yöneticilerinden Javier Negre'nin Salinas Pliego tarafından işe alındığı yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Sheinbaum, söz konusu medya ve siyasi ağın Latin Amerika'daki sağ hareketlerle bağlantısına işaret etti.

Sheinbaum'un açıklamaları, Cerimedo hakkındaki Bolivya'daki ceza soruşturmasının yanı sıra Latin Amerika'da siyasi iletişim, sosyal medya kampanyaları ve dezenformasyon konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Cerimedo'nun, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin 2023'teki seçim kampanyasında iletişim ve strateji alanında görev yaptığı belirtiliyor.

Morales'ten "emperyalizm" suçlaması

Bolivya basınında çıkan habere göre, eski Devlet Başkanı Morales de Cerimedo'ya yönelik suçlamalarda bulundu.

Morales, Cerimedo'yu "emperyalizmin ajanı" olarak nitelendirerek, toplumdaki kutuplaşmayı artırmayı amaçladığını savunurken, Beller'in Cerimedo'nun ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialarını da gündeme getirdi.

Basında ise Cerimedo'nun CIA ajanı olduğuna ilişkin kamuya açık ve bağımsız şekilde doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.

Cerimedo Bolivya'da gözaltına alındı

Bolivya'da eski partneri, avukat ve siyasi analist Nadia Beller'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cerimedo hakkında savcılığın uzun süreli tutukluluk talep edeceği bildirildi.

Beller, Cerimedo'yu saldırının arkasında olmakla suçlarken, Cerimedo ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Cerimedo'nun avukatı da müvekkilinin saldırıya katılmadığını öne sürdü.

Cerimedo'nun Bolivya'daki siyasi çevrelerle de bağlantısı bulunuyor. Cerimedo'nun, 2025'te Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın seçim kampanyasında çalıştığı ifade ediliyor.

Bolivya hükümeti ise Cerimedo'nun Paz'ın resmi danışmanı olmadığını, seçim kampanyasında işbirliği yaptığını ve daha sonra bazı iletişim faaliyetlerinde destek verdiğini belirtiyor.

Beller'e silahlı saldırı

Beller, Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentindeki bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayarak üç kurşunla yaralanmıştı.

Teslimat görevlisi kılığındaki saldırganların gerçekleştirdiği olay güvenlik kameralarına yansımış ve Beller saldırıdan sağ kurtulmuştu.

Kaynak: AA
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