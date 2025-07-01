Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu

Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu
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Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu
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Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde bir krematoryumda yapılan aramada 383 ceset bulundu. Cesetlerin en az 3-4 yıl öncesine ait olduğu belirtildi. Krematoryum kapatılırken, sahibi ve bir çalışanı tutuklandı.

Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde 6 cenazeevine hizmet veren bir krematoryumda 383 ceset ele geçirildi.

Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui Moreno, açıklamasında bu ceset ve kalıntıların en az 3-4 yıl öncesine ait olduğunu bildirdi.

"GİZLİ AMACIN NE OLDUĞUNU KİM BİLEBİLİR"

Ceset sayısının, krematoryumun "hizmet sağlamadığının düşünülmesine" yol açtığını belirten Savcı Moreno, "Oradaki herkesin cenaze töreni yapılıyor. Bu kişilerin gizli amacının ne olduğunu kim bilebilir" şeklinde konuştu.

Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu

KREMATORYUM KAPATILDI

Ulusal basında tesisin, faaliyet için hükümet izinlerine sahip olduğunun ancak bu izinlere uymadığının tespit edildiği aktarıldı. Krematoryum kapatılırken, sahibi ve 1 çalışanı da tutuklandı.

Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu

CESETLERİN SAKLANMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Eyalet Valisi Maru Campos, krematoryum çalışanları için "lisans ve izinleri kötüye kullanan, sorumsuz ve vicdansız insanlar" ifadesini kullandı. Yetkililer, kent içinde 6 cenazeevine hizmet veren krematoryumda çok sayıda cesedin saklanma nedenini soruşturuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Meksika'da hükümet kim ki, orayı karteller yönetiyor ve bu işletme gerçek yönetene hizmet etmiş ''aynı bizdeki gibi''.

Yorum Beğen11
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