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Meksika'da A(H5N2) Virüsü Nedeniyle İlk Ölümcül Vaka

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Meksika'da kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın yaşandığını doğruladı. DSÖ'den yapılan açıklamada, Meksika sağlık makamlarının insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Meksika'da kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın yaşandığını doğruladı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedildi.

Vakanın, bir Meksika eyaleti sakininde tespit edildiği belirtilirken, bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirildi.

Açıklamada, Meksika'da ilk kez bir kişide A(H5N2) virüsü enfeksiyonu görüldüğü de yer aldı.

Bu vakada "virüse neden maruz kalındığının" kaynağının şu anda bilinmediği kaydedilirken, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsünün görüldüğünün rapor edildiği hatırlatıldı.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne göre, yeni bir tür olan A(H5N2) virüsünün neden olduğu insan enfeksiyonunun, halk sağlığı üzerinde yüksek etki potansiyeli olduğu vurgulanan açıklamada, "Mevcut bilgilere dayanarak DSÖ, bu virüsün genel nüfusa yönelik mevcut riskini 'düşük' olarak değerlendiriyor." denildi.

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Kaynak: AA / Güncel

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