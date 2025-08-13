Meksika, 26 Kartel Şüphelisini ABD'ye İade Etti

Meksika hükümeti, üst düzey suç örgütleriyle bağlantılı 26 kartel şüphelisini, idam edilmeyecekleri şartıyla ABD makamlarına iade etti.

Meksika basınında çıkan habere göre, ABD ile yapılan işbirliği sonucunda aralarında CJNG (Jalisco Yeni Nesil Karteli) ve Sinaloa karteli üyelerinin de bulunduğu 26 kişi ABD'ye teslim edildi.

Meksika Başsavcılığı ve Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kişiler hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlar nedeniyle arama kararı bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının teslim edilen şüphelilere ölüm cezasının uygulanmayacağı garantisini verdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin Meksika Büyükelçisi Ronald Johnson, yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yaparak, "Organize suç karşısında gösterdiği kararlılık için Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu iadeler, iki hükümet şiddet ve cezasızlıkla mücadelede birleştiğinde nelerin mümkün olabileceğinin bir başka örneğidir." ifadelerini kullandı.

Meksika hükümeti, en son şubat ayında 29 kartel şüphelisini, idam edilmemeleri şartıyla ABD'ye iade etmişti.