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Mekke Savunma İttifakı temsilcileri, İranlı yetkililerle bugün Tahran'da görüşecek

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Mekke Savunma İttifakı temsilcileri, İranlı yetkililerle bugün Tahran'da görüşecek
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından Dr. Rayed Krimly, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan temsilcilerinin bugün Tahran'da İranlı yetkililerle görüşeceğini açıkladı. Heyete Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman başkanlık edecek.

(ANKARA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Müsteşar Yardımcısı Dr. Rayed Krimly, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın temsilcilerinin bugün İran'ın başkenti Tahran'da görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı. Krimly, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın başkanlık edeceği heyette, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in yer alacağını bildirdi.

Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Kamu Diplomasisi Müsteşar Yardımcısı Dr. Rayed Krimly, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mekke Savunma İttifakı güvenlik yetkililerinin, İranlı yetkililerle bugün Tahran'da görüşeceğini bildirdi. Krimly, görüşmeye, Türkiye'den Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılacağını belirtti.

Rayed Krimly'nin paylaşımı şu şekilde:

"Kraliyet Yüksekliği Veliaht Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz Al-Saud, Savunma Bakanı, bugün İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek toplantılara Krallık heyetine öncülük ediyor; bu toplantılar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ülkeleri ile İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri arasında gerçekleştirilecek olup, Pakistan Genelkurmay Başkanı Sahra Komutanı Asim Munir ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması ülkelerinin temsilcileri, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Mesud Pezeşkiyan ve İran Yüce Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sayın Muhsin Rızai ile bir araya gelecek.

Bu ziyaret, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ülkelerinin devam eden krizde yer alan taraflar arasında gerilimi azaltma, diyalog ve diplomatik çözümleri teşvik etme yönündeki sürekli çabalarının bir parçası olarak gerçekleşiyor; Katar Devleti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin yürüttüğü arabuluculuk girişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Ziyaret, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmedeki kilit rolünü vurgulamakta olup, bölgedeki tüm ülkelerle birlikte bu hedefe ulaşmak için çalışmayı ifade etmektedir."

Kaynak: ANKA
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