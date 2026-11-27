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Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Husi milislerinin Suudi Arabistan'da sivillere ve sivil altyapıya yönelik devam eden menfur saldırılarını güçlü şekilde kınadığını yineleyerek, Suudi Arabistan'ın güvenliğini korumasına destek olmak amacıyla yürütülen çabaların sürdürülmesi konusundaki ortak kararlılığı teyit etti.

Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirdiği ikinci olağan toplantının ardından ortak yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın İslamabad'da, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katıldığı belirtilerek, "Komite, bölgedeki güvenlik gelişmelerini gözden geçirmiş ve üç ülkenin bölgesel barış, güvenlik ve istikrar doğrultusunda ortak çalışmalara devam etme kararlılığını yeniden teyit etmiştir." ifadesine yer verildi.

Tarafların kolektif savunma, karşılıklı dayanışma ve tarafların egemenlikleri ile toprak bütünlüklerine saygı gösterilmesi de dahil olmak üzere, Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın ilkelerine ve hedeflerine olan bağlılıklarını yinelediği aktarılan açıklamada, "Komite, 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantı ile 5 Ekim 2026'da Riyad'da düzenlenen olağanüstü toplantının sonuçlarını dikkate alarak, İttifak'ın kurumsallaştırılması ve kolektif savunma taahhüdünün ulusal mevzuatlarına uygun şekilde fiilen hayata geçirilmesine ilişkin hususlar başta olmak üzere, bu toplantılarda alınan kararların uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Komite'nin Suudi Arabistan'da Sekretarya'nın kurulması ve faaliyete geçirilmesi hususlarındaki ilerlemeden duyulan memnuniyeti ifade ettiği bildirilerek, bunun İttifak'ın kurumsal çalışmalarının ve etkin eş güdümün desteklenmesi bağlamındaki önemine işaret edildi.

Komite'nin devam eden siyasi ve askeri istişarelerin sonuçlarını gözden geçirerek ortak çıkar alanlarında işbirliği ve eş güdümü güçlendirmeyi, bölgesel gerilimlerin yatıştırılmasına yönelik gayretleri desteklemeyi ve anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl çözümünü teşvik etmeyi amaçlayan istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komite, Husi milislerinin Suudi Arabistan'da sivillere ve sivil altyapıya yönelik devam eden menfur saldırılarını güçlü şekilde kınadığını yinelemiş ve Ortak Savunma için Mekke Anlaşması'nın kolektif savunma hükümleri uyarınca, Suudi Arabistan'ın güvenliğini korumasına destek olmak amacıyla yürütülen çabaların sürdürülmesi ve hızlandırılması konusundaki ortak kararlılığı bir kez daha teyit etmiştir.

Taraflar, müşterek güvenlik endişelerini gidermek ve bölgedeki barış ve güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla, silahlı kuvvetlerinin kolektif kabiliyetlerinin ve uyumunun artırılmasını teminen, savunma sanayii, ortak teknoloji geliştirilmesi, eğitim ve kapasite inşası alanlarındaki işbirliğini güçlendirme konusundaki taahhütlerini yinelemişlerdir."

Kaynak: AA