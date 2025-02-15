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Meke Gölü Karla Bülündü: Doğanın Göz Damağı

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Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanarak muhteşem bir görüntü sundu. Kesin korunacak hassas alan ilan edilen göl, jeolojik miras olarak ziyaretçilerini bekliyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, jeolojik miras niteliğindeki Meke Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen gölde, bir süredir etkili olan kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Volkanik kraterin suyla dolmasıyla oluşan Meke Gölü, ender rastlanan jeolojik yapılardan biri olarak görülüyor.

Gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
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