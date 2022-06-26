Meis Adası'ndan Kaş'a 16'ncı kez 'barış ve dostluk' kulacı

Meis- Kaş Yüzme Yarışları'na, aralarında İngiltere, ABD, Hollanda, Fransa, İspanya, Norveç, Yunanistan, Rusya, Kazakistan ve İran'dan olmak üzere 16'sı yabancı 109'u Türk toplam 125 kişi katıldı. Yarışa katılacak yüzücülere vize ve yurt dışına çıkış harcı zorunluluğu konması, daha önce açıklanan 300 katılımcı sayısını düşürdü. Yarışmalar için yüzücüler, sabah erken saatlerde Antalya'nın Kaş ilçesinden teknelerle Yunanistan'ın Meis Adası'na geçti. Yarışın startını Meis Adası'ndan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile Meis Adası Belediye Başkanı Samsakos Yorgos verdi. Start öncesi Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Meis Belediye Başkanı Yorgos ve diğer yetkililere hediyeler verip, sohbet etti. Toplu olarak denize atlayan yüzücüleri Meis Adası'ndan Kaş'a kadar 7,1 kilometre kulaç attı. Büyük bir çekişme içinde geçen yarışlarda kadınlarda birinciliği 2 saat 21 dakika 49 saniye ile Sedan Banlı, ikinciliği 2 saat 27 dakika 44 saniye ile Zeliha Botay, üçüncülüğü ise 2 saat 32 dakika 42 saniye ile Aslı Keçelioğlu aldı.

Erkeklerde üçüncü kez yarışmayı birinci bitiren Bekir Emrah Gemicioğlu da "Bu müsabakaya 6'ncı kez katılıyorum. Üç defa birinciliğim var. Güzel bir parkur. Bitirebilmek çok güzel. Yüzmek için elverişli. Dostluk ve barış için yapılıyor. Olimpiyat ruhu var" ifadelerini kullandı.