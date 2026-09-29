Haberler

Mehmet Güllüoğlu, OCHA Cenevre Ofisi Başkanı ve insani yardım bölümü direktörü oldu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mehmet Güllüoğlu, OCHA Cenevre Ofisi Başkanı ve insani yardım bölümü direktörü oldu.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM yetkilisi Tom Fletcher, Mehmet Güllüoğlu'nun OCHA İnsani Yardım Sektörü Bölümü Direktörü ve OCHA Cenevre Ofisi Başkanı olarak atandığını duyurdu. Güllüoğlu, AFAD ve Türk Kızılayı görevleri dahil 20 yılı aşkın deneyime sahip; Gazze'deki yardım faaliyetlerini koordine etti.

(ANKARA) - Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi ve Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü Mehmet Güllüoğlu, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nde (OCHA) İnsani Yardım Sektörü Bölümü Direktörü ve OCHA Cenevre Ofisi Başkanı olarak atandı.

OCHA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durum Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Türkiye'den Mehmet Güllüoğlu'nun, OCHA İnsani Yardım Sektörü Bölümü Direktörü ve OCHA Cenevre Ofisi Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Açıklamada, Güllüoğlu'nun AFAD ve Türk Kızılayı Genel Başkanlığı görevleri de dahil olmak üzere insani yardım, afet yönetimi ve halk sağlığı alanlarında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olduğu belirtilerek, "Son olarak, Türkiye'nin Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak görev yapmış ve Gazze'deki insani yardım faaliyetlerini koordine etmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi

Fon krizinde yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan "Derhal" resti
Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

Milyarlık fon soruşturması giderek büyüyor! Sayı yine arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alina Boz'dan karnı burnunda yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

Alina Boz'dan yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor
Uşak'ta ışık yeşile döndü, harekete geçen tır 74 yaşındaki yayayı hayattan kopardı! Kaza anı kamerada

Işık yeşile döndü, tır harekete geçti! Yaşlı adam kurtarılamadı
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız

Bakan Çiftçi’den fon krizi ile ilgili çok net mesaj: O elleri kırarız
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 36 kişi tutuklandı

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında onlarca tutuklama
CHP’de yeni ittifak sinyali iddiası! Kemal Kılıçdaroğlu aynı modeli yeniden istiyor

Seçim iddiası: Kılıçdaroğlu ittifak için kapılarını çalacak
Ali Koç Ferhat Gündoğdu için bunları söylemişti: Ne olduğunu bütün ülke görecek

"Ne olduğunu bütün ülke görecek" dediği ismi bu sabah evinden aldılar
Dört gollü hezimet sonrası Bursa'da alkışlanan tek isim Arda Güler

Dört gollü hezimet sonrası Bursa'da alkışlanan tek isim o oldu!