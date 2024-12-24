Mehmet Akif Ersoy Vefatının 88. Yılında Kayseri'de Anıldı
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, Kayseri Üniversitesi ve Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı. Törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve milli şairin hayatı ile şiirleri paylaşıldı.
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında Kayseri'de anıldı.
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Talas Belediyesi tarafından KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programa KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile KAYÜ'den Doç. Dr. Saniye Köker konuşmacı olarak katıldı.
Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirlerin okunduğu etkinlikte, milli şairin hayatı da anlatıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel