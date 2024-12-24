İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında Kayseri'de anıldı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Talas Belediyesi tarafından KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile KAYÜ'den Doç. Dr. Saniye Köker konuşmacı olarak katıldı.

Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirlerin okunduğu etkinlikte, milli şairin hayatı da anlatıldı.