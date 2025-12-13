Haberler

Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi
Güncelleme:
Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından, eski Habertürk spikeri Nur Köşker'in taciz iddialarına bu kez ablası Yasemin Köşker de destek verdi. Yasemin Köşker, yaşananlara bizzat tanık olduğunu söyleyerek mobbing ve uygunsuz mesaj iddialarını yineledi.

  • Nur Köşker'in ablası Yasemin Köşker, kardeşinin Mehmet Akif Ersoy'dan mesajlar aldığını ve mobbinge uğradığını iddia etti.
  • Yasemin Köşker, bir genel yayın yönetmeninin gece yarısı yayında olan bir spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamayacağını belirtti.
  • Nur Köşker'in, gayriahlaki söylem ve davranışlara boyun eğmediği için önce çalıştığı kanaldan, ardından mesleğinden ayrılmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan ve Habertürk ile ilişiği kesilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında ortaya atılan iddialar art arda gündeme gelmeye devam ediyor. Ersoy'un tutuklanmasının ardından eski Habertürk spikeri Nur Köşker'in "çok uzun süreli bir taciz süreci" yaşadığını söylemesi olaya yeni bir boyut kazandırmıştı.

ABLASINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Tartışmalar sürerken bu kez Nur Köşker'in ablası Yasemin Köşker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla iddiaları daha da ağırlaştırdı. Yasemin Köşker, yaşananlara bizzat tanıklık ettiğini belirterek, kardeşine gönderilen mesajlar ve uygulandığını öne sürdüğü mobbing sürecinin şahidi olduğunu ifade etti.

Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldiNur Köşker

"GECENİN BİR YARISINDA YAYINDA OLAN SPİKERE..."

Yasemin Köşker açıklamasında, bir genel yayın yönetmeninin gece yarısı yayında olan bir spikere bu tür mesajlar atamayacağını vurgulayarak, "Hiçbir genel yayın yönetmeni gecenin bir yarısında yayında olan spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

"MESLEĞİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI"

Köşker, kız kardeşinin kendisine dayatıldığını öne sürdüğü gayriahlaki söylem ve davranışlara boyun eğmediği için önce çalıştığı kanaldan, ardından da çok sevdiği mesleğinden ayrılmak zorunda kaldığını savundu. Açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullanan Köşker, bazı kişilerin sahip oldukları güçle, kendileriyle özel bir ilişki kurmayan kadınları işlerinden edemeyeceğini belirterek, yaşananların etik ve hukuki açıdan sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

NUR KÖŞKER NE DEMİŞTİ?

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, evli olduğu dönemde başlayan ve uzun süre devam ettiğini öne sürdüğü sistematik bir taciz süreci yaşadığını söylemişti. Köşker, asansörde yaşanan fiziksel yakınlaşma girişimleri ve kendisine gönderildiğini iddia ettiği uygunsuz mesajlardan söz etmişti. Yasemin Köşker'in açıklamalarıyla birlikte iddialar yeniden gündemin üst sıralarına taşınırken, kamuoyunda gözler soruşturmanın seyrine çevrildi.

