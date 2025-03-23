İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun tutuklandı.

SAVCILIKTAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ongun'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından alınan ifadesi ortaya çıktı. Ongun ifadesinde, kendisine sorulan kişilerin bir kısmını Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştığı dönemde, bir kısmını ise İBB'de görev aldığı dönemden tanıdığını söyleyerek Emrah Bağdatlı, Murat Nihat Sütlaş ve Elif Atayman ile olan ilişkilerini anlattı.

"BANA AİT OLAN FİRMAYI ELEŞTİRMEM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sosyal medyada yer alan ve kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları dinletilen Murat Ongun, "Hatırladığım kadarıyla 2019 yılına ait bir toplantıya aittir. Bu toplantıda programatik reklamcılık üzerine konuşmalar yapıldı. Ben prensip olarak çalıştığım kurumun en uyguna, en iyi işi yapmasını isteyen biriyim. Bu kapsamda çeşitli uygulamalar geliştirdik ve İstanbul'daki vatandaşların hizmetine sunduk. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için bu uygulamaları geliştirdik. Konuşma içeriğinde bana ait olan kısımlara dikkat edildiğinde R.İ. isimli firmaya yönelik eleştirimi belirtiyorum. Bana ait olan firmayı eleştirmem söz konusu değildir. Konuşma dökümleri incelendiğinde firma ile alakalı olmadığım içerikten anlaşılacaktır" dedi.

"İŞİMİ İYİ YAPTIĞIM KAST EDİLİYORSA, DİYECEK BİR ŞEYİM YOKTUR"

Ongun ifadesinde, "Hakkımda medya operasyonlarını yöneten kişi olduğuma ilişkin beyana karşı, buradan işimi iyi yaptığım kast ediliyorsa, buna diyecek bir şeyim yoktur. Ancak sosyal medya aracılığıyla, trol ordusuyla kimseye itibar suikasti, karalama yapmam. Hakkımda orantısız zenginleştiğim, gelirimle orantısız hayat yaşadığım iddiasıyla ilgili olarak da, daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından hakkımda araştırma yapıldı. Herhangi olumsuz bir şey çıkmadı. Belediyeden huzur hakkı aldığım konusunda da beraat aldım" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEYİ KENDİME YAKIŞTIRMAM"

Ongun, "Gazetecilere maddi destekte bulunup bulunmadığıma ilişkin iddialar doğru değildir. Ben gazeteci kökenliyim. Böyle bir şeyi kendime yakıştırmam. İsimleri geçenlerden Soner Yalçın'ın maddi durumu çok iyidir. Kendisiyle 1996 yılından bu yana dostluğum vardır. Bu iddialar sosyal medyada zaman zaman paylaşılan, ancak gerçek olmayan iddialardır" dedi.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince el konuldu. Öte yandan süren soruşturmalar kapsamında, Muhittin Palazoğlu ve Ertan Yıldız'ın da tüm mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

MURAT ONGUN KİMDİR?

Murat Ongun, 21 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olup, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamlamıştır. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsüdür.

Günümüzde Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı yöneticiliği ve voleybol şube sorumluluğu görevine devam etmektedir. 1996 yılında mezun olduktan sonra Show Haber'in Ankara muhabiri olarak çalışmaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda da İstanbul'a gelerek Star TV ve ATV'de mesleğini sürdürmüştür.

3 Eylül 2001 tarihinde Habertürk TV'nin kurulmasının ardından, kanalda hem muhabir hem de idareci pozisyonlarında çalışmaya devam etmiştir. 2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından Beylikdüzü Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak görev almıştır. Ekrem İmamoğlu'nun 2019 Türkiye yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü görevine getirilmiştir.

17 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Sözcülüğü makamının kaldırıldığını belirtmesinin ardından sözcülük görevi sona erdi. Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Medya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.